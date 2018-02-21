"Лос-Анджелес" прервал победную серию "Виннипега"

"Лос-Анджелес" на выезде обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Эта победа стала для "Кингз" третьей кряду, а у "Джетс" прервалась трехматчевая победная серия.

В составе хозяев на лед выходил российский защитник Дмитрий Куликов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Лос-Анджелес" - 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Голы: Уилер - 17 (бол., Бафлин, Лайне), 5:46 - 1:0. Мартинес - 6 (бол., Кемпе, Пирсон), 21:49 - 1:1. Фанеф - 6 (бол., Мартинес, Амадио), 37:05 - 1:2. Бафлин - 4 (Майерс, Рословик), 38:55 - 2:2. Митчелл - 5 (Кемпе, Маззин), 46:17 - 2:3. Браун - 17 (Тоффоли, Копитар), 55:54 - 2:4. Лайне - 28 (бол., Уилер, Литтл), 59:11 - 3:4.

Вратари: Хеллебайк (57:44 - 57:52, 58:08 - 59:11, 59:34 - 59:36, 59:47) - Кюмпер.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 33 (16+5+12) - 32 (5+16+11).

Наши: Куликов (15^45/0/-1) - -.

21 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.