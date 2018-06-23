"Лос-Анджелес", представляя Ковальчука, опубликовал его фото в форме Олимпийских атлетов из России серого цвета

"Лос-Анджелес" на своем официальном сайте и в клубном Твиттере опубликовал новость о переходе российского нападающего Ильи Ковальчука. На фото в материале россиянин изображен в форме Олимпийских атлетов из России серого цвета.

В действительности форма команды на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) была красного и белого цветов.

Контракт с хоккеистом вступит в силу с 1 июля и будет рассчитан на три года. 35-летний форвард в прошлом сезоне выступал за СКА в КХЛ. В НХЛ он играл за "Нью-Джерси" и "Атланту".

В прошедшем сезоне игрок провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 63 (31+32) очка. В плей-офф он провел 15 матчей и набрал 10 (6+4) очков. Также нападающий завоевал золото олимпийского хоккейного турнира.