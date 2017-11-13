"Лос-Анджелес" потерпел второе поражение подряд, уступив "Сан-Хосе"

"Лос-Анджелес" дома проиграл "Сан-Хосе" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу гостям принесла шайба Джоэла Уорда.
Для "Кингз" это поражение стало вторым подряд, "Шаркс" одержали вторую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Сан-Хосе Шаркс" (Сан-Хосе) - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Браун - 8 (бол., Копитар, Даути), 8:30 - 1:0. Карлссон - 3 (Хертл, Кутюр), 45:42 - 1:1. Уорд - 3 (Гудроу, Райан), 52:50 - 1:2.
Вратари: Куик (58:53) - Джонс.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 27 (8+11+8) - 33 (4+15+14).
13 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.
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