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08:21 | Хоккей — НХЛ

"Лос-Анджелес" победил "Сан-Хосе", Копитар оформил дубль


"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Сан-Хосе" со счетом 4:1. Дубль оформил Анже Копитар.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес" - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Браун - 1 (Копитар), 5:08 - 0:1. Бедкер - 1 (Диллон, Демело), 6:14 - 1:1. Копитар - 1 (Маззин), 19:52 - 1:2. Копитар - 2 (Браун, Форборт), 32:07 - 1:3. Шор - 1, 34:05 - 1:4.

Вратари: Джонс (Делл, 34:05, 57:04 - 59:37) - Куик.

Штраф: 12 - 8.

Броски: 25 (6+12+7) - 38 (17+14+7).

Наши: - - -.

8 октября. Сан-Хосе. SAP Center.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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