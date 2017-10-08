"Лос-Анджелес" победил "Сан-Хосе", Копитар оформил дубль

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Сан-Хосе" со счетом 4:1. Дубль оформил Анже Копитар.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Сан-Хосе" - "Лос-Анджелес" - 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Голы: Браун - 1 (Копитар), 5:08 - 0:1. Бедкер - 1 (Диллон, Демело), 6:14 - 1:1. Копитар - 1 (Маззин), 19:52 - 1:2. Копитар - 2 (Браун, Форборт), 32:07 - 1:3. Шор - 1, 34:05 - 1:4.
Вратари: Джонс (Делл, 34:05, 57:04 - 59:37) - Куик.
Штраф: 12 - 8.
Броски: 25 (6+12+7) - 38 (17+14+7).
Наши: - - -.
8 октября. Сан-Хосе. SAP Center.
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