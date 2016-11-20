"Лос-Анджелес" победил "Нью-Джерси" Калинина

"Лос-Анджелес" переиграл "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2. Первой звездой встречи стал форвард "Кингз" Джефф Картер, ставший автором гола.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерси" – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Голы: Мур – 3 (Буше, Смит-Пелли), 3:38 – 0:1. Мартинес – 3 (Дауд, Сетогучи), 24:58 – 1:1. Пирсон – 7, 38:20 – 2:1. Картер – 7 (Тоффоли, Даути), 40:45 – 3:1. Лаппин – 3 (Паренто, Беннетт), 57:28 – 3:2. Маззин – 2 (п.в., Кинг), 59:32 – 4:2.

Вратари: Будай – Шнайдер (56:32 – 57:28, 58:54 – 59:32).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 28 (10+12+6) – 23 (4+5+14).

Наши: – – Калинин (12:48/0/0).

Лос-Анджелес. Staples Center.