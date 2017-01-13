"Лос-Анджелес" переиграл "Сент-Луис"

"Лос-Анджелес" на своем льду одержал победу над "Сент-Луисом" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российские нападающие гостей Наиль Якупов и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились и заработали показатель полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Сент-Луис" - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Голы: Маззин - 5 (бол., Даути, Дауд), 3:18 - 1:0. Льюис - 6 (Габорик, Мартинес), 18:12 - 2:0. Маззин - 6 (Габорик, Копитар), 24:43 - 3:0. Пирсон - 12 (Браун, Картер), 25:34 - 4:0. Штястны - 10 (Стин, Шворц), 27:29 - 4:1. Пирсон - 13 (Картер, Браун), 39:48 - 5:1.

Вратари: Будай - Аллен (Хаттон, 25:00).

Штраф: 16 - 20.

Броски: 28 (12+11+5) - 22 (6+2+14).

Наши: - - Тарасенко (17:25/0/-1), Якупов (12:01/0/-1).

13 января. Лос-Анджелес. "Стэйплс-центр".