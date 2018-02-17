"Лос-Анджелес" переиграл "Баффало"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" на выезде обыграл "Баффало" со счетом 4:2. В составе победителей по дублю оформили нападающие Майкл Амадио и Анже Копитар. У хозяев отличились защитники Марко Сканделла и Расмус Ристолайнен.
Российский защитник "буйволов" Виктор Антипин провел на льду 14 минут 58 секунд при коэффицинте полезности "0".
"Лос Анджелес" занимает девятое место турнирной таблицы Западной конференции, "Баффало" - 16-е в Восточной.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" - "Лос-Анджелес" - 2:4 (0:1, 0:3, 2:0)
Голы: Амадио - 3 (Эндреофф), 11:26 - 0:1. Копитар - 24 (Браун), 32:02 - 0:2. Копитар - 25 (Иафалло, Браун), 36:06 - 0:3. Амадио - 4 (Бродзински, Даути), 37:35 - 0:4. Сканделла - 2, 40:30 - 1:4. Ристолайнен - 5, 56:42 - 2:4.
Вратари: Ленер (Джонсон, 40:00, 56:58 - 57:29, 58:01) - Куик.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 35 (8+9+18) - 36 (19+11+6).
Наши: Антипин (14:58, 1, 0) - -.
17 февраля. Баффало. KeyBank Center.
- Баффало Сэйбрз
- Лос-Анджелес Кингз
- НХЛ
- Виктор Антипин
- Анже Копитар
- Расмус Ристолайнен
- Марко Сканделла