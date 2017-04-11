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"Лос-Анджелес" отправил в отставку Саттера

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"Лос-Анджелес" уволил с поста генерального менеджера Дина Ломбради, а также главного тренера команды Дэррила Саттера, сообщает пресс-служба клуба. Под руководством последнего "Кингз" провел 425 матчей, в которых одержал 225 побед. По этому показателю Саттер является рекордсменом клуба. Кроме того, вместе с тренером команда завоевала два Кубка Стэнли.

В этом сезоне "Лос-Анджелес" не смог выйти в плей-офф, заняв десятое место в Западной конференции. Новым генеральным менеджером назначен Роб Блэйк, пост президента занял Люк Робитайл. Имя главного тренера будет названо позже.

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