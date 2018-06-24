"Лос-Анджелес" отказался от борьбы за Тавареса после контракта с Ковальчуком

По информации Sportsnet, "Лос-Анджелес" отказался от борьбы на центрального нападающего Джона Тавареса после заключения контракта с Ильей Ковальчуком. Напомним, что вчера россиянин подписал с "Кингз" трехлетний контракт, по которому, по информации СМИ, будет зарабатывать 6,25 миллиона долларов за сезон.

Интерес к Таваресу после увеличения потолка зарплат стал еще больше и на данный момент с ним ведут переговоры пять клубов. В прошлом сезоне он 84 (37+47) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В июле истекает его шестилетний контракт с "Айлендерс".