"Лос-Анджелес" одержал волевую победу над "Вегасом", Копитар набрал три очка

"Лос-Анджелес" победил "Вегас" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу встречи хозяева уступали сопернику со счетом 0:2.

"Кингз" сумели сначала сократить отставание благодаря Джеффу Картеру, который забросил первую шайбу в сезоне. За 10 секунд до финальной сирены забил капитан "Кингз" Анже Копитар и перевел игру в овертайм. В дополнительном отрезке встречи победу хозяевам принес Дастин Браун​. Отметим, что Копитар в этой встрече набрал 3 (1+2) очка. У "Вегаса" отличились Эрик Хаула и Райлли Смит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Вегас" – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Хаула – 23 (Нил, Сбиса), 4:37 – 0:1. Смит – 21 (Маршессо, Карлссон), 40:47 – 0:2. Картер – 1 (бол., Копитар, Браун), 52:28 – 1:2. Копитар – 26 (Фанеф, Даути), 59:49 – 2:2. Браун – 19 (бол., Тоффоли, Копитар), 63:14 – 3:2.

Вратари: Куик (58:35 – 59:49) – Флери.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 43 (10+14+16+3) – 39 (13+6+17+3).

27 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.