"Лос-Анджелес" одержал четвертую победу подряд

"Лос-Анджелес" в овертайме выиграл у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Подопечные Дэррила Саттера одержали четвертую подряд победу, причем все из них были добыты по завершению основного времени поединков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Нэшвилл" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: К. Смит - 2 (Рибейро, Арвидссон), 30:56 - 0:1. Маззин - 1 (бол., Дауд, Мартинес), 35:59 - 1:1. Арвидссон - 4 (мен.), 41:00 - 1:2. Тоффоли - 2 (Дауд, Мартинес), 41:41 - 2:2. Картер - 2 (Копитар, Даути), 64:31 - 3:2.

Вратари: Будай - Ринне.

Штраф: 13 - 13.

Броски: 45 (8+12+20+5) - 26 (8+9+8+1).

28 октября. Лос-Анджелес. "Стэйплс-центр".