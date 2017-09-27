"Лос-Анджелес" обыграл "Вегас" Шипачева

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Вегасом" в предсезонном матче - 3:2 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Брукса Лайка.

Российский фоврвард "Вегаса" Вадим Шипачев отыграл 18 минут 6 секунд. В составе "Кингз" 13 минут 10 секунд провел Андрей Локтионов.

НХЛ

Предсезонный матч

"Вегас" - "Лос-Анджелес" - 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Икин - 1 (Перрон), 3:44 - 1:0. Дауд - 1, 11:54 - 1:1. Макдермид - 1 (Мерш, Дауд), 28:56 - 1:2. Каррье - 1 (Теодор, Пулккинен), 43:50 - 2:2. Лайк - 1 (Иафалло), 60:12 - 2:3.

Вратари: Пикар - Кэмпбелл.

27 сентября. Парадайс. T-Mobile Arena.