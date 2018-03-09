"Лос-Анджелес" обыграл "Вашингтон", Овечкин голов не забил

"Лос-Анджелес" обыграл в "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе "Кэпиталз" на лед вышли Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов, но очков они не набрали. У Овечкина по-прежнему остается 598 голов в НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Вашингтон" - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Картер - 4 (Мартинес, Пирсон), 15:25 - 1:0. Врана - 12 (Оши, Орпик), 25:52 - 1:1. Льюис - 14 (Картер), 29:32 - 2:1. Клиффорд - 5 (п.в., Копитар, Форборт), 58:42 - 3:1.

Вратари: Куик - Грубауэр (58:10 - 58:42, 58:58).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (14+9+6) - 26 (8+13+5).

Наши: - - Кузнецов (21:07/2/-1), Овечкин (24:25/3/-1), Орлов (22:43/2/0).