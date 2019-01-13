"Лос-Анджелес" обыграл "Питтсбург", Малкин и Ковальчук отметились голевыми передачами

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" обыграл "Питтсбург" - 5:2.

В составе победителей Анже Копитар оформил дубль, еще по разу отличились Джефф Картер, Алекс Иафалло и Брэндон Лайпсик. В составе "Пингвинз" Джейк Гюнтцель сделал дубль.

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук отдал результативную передачу в этом матче. Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин также выступил в роли ассистена в одном из голов своей команды.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" (Лос-Анджелес) - "Питтсбург Пингвинз" (Питтсбург) - 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Гюнтцель - 22 (мен., Кросби, Дж. Джонсон), 5:30 - 0:1. Картер - 9, 10:58 - 1:1. Иафалло - 10 (Картер, Маззин), 28:47 - 2:1. Копитар - 12 (мен., Картер), 36:05 - 3:1. Лейпсик - 4 (Ковальчук, Маззин), 40:49 - 4:1. Гюнтцель - 23 (бол., Кессел, Малкин), 49:20 - 4:2. Копитар - 13 (п.в., Браун), 59:13 - 5:2.

Вратари: Куик - Десмит (57:47 - 59:13).

Штраф: 13 - 11.

Броски: 25 (7+13+5) - 40 (9+10+21).

Наши: Ковальчук (20.53/1/0) - Малкин (20.41/4/-3).

13 января. Лос-Анджелес. Staples Center.

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