"Лос-Анджелес" обыграл "Оттаву" в серии буллитов

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Оттаву" - 3:2 (Б). В составе "Кингз" шведский нападающий Адриан Кемпе сравнял счет в концовке третьего периода и реализовал решающий буллит. Это четвертое поражение "Сенаторз" в девяти матчах стартовавшего сезона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Лос-Анджелес" - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Мартинес - 1 (Кемпе), 0:24 - 0:1. Фанеф - 2 (Хоффман, Пажо), 6:09 - 1:1. Томпсон - 2 (мен., Пайэтт), 46:36 - 2:1. Кемпе - 5, 58:14 - 2:2.

Победный буллит: Каммаллери.

Вратари: Кондон - Кюмпер.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 30 (8+11+9+2) - 43 (15+14+12+2).



25 октября. Оттава. Canadian Tire Centre (Scotiabank Place).