"Лос-Анджелес" обыграл "Коламбус", Ковальчук набрал одно очко

"Лос-Анджелес"​​ выиграл у "Коламбуса" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Алекс Иаффало, Джефф Картер, Анже Копитар и Дастин Браун. Одно очко за результативный пас записал в свой актив Илья Ковальчук. У гостей гол в активе Зака Веренски.

"Лос-Анджелес" с девятью очками занимает последнее место на Западе. У "Коламбуса" 14 очков и восьмое место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Коламбус" - 4:1

Все про НХЛ - здесь.