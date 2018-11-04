"Лос-Анджелес" обыграл "Коламбус", Ковальчук набрал одно очко

"Лос-Анджелес" выиграл у "Коламбуса" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Алекс Иаффало, Джефф Картер, Анже Копитар и Дастин Браун. Одно очко за результативный пас записал в свой актив Илья Ковальчук. У гостей гол в активе Зака Веренски.
"Лос-Анджелес" с девятью очками занимает последнее место на Западе. У "Коламбуса" 14 очков и восьмое место на Востоке.
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"Лос-Анджелес" - "Коламбус" - 4:1
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