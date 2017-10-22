"Лос-Анджелес" обыграл "Коламбус", Бобровский пропустил пять шайб

"Лос-Анджелес" обыграл "Коламбус" со счетом 6:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Блю Джэкетс" потерпели второе поражение кряду, "Кингз" не проигрывают уже четыре встречи подряд.

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 31 по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провел на льду 20 минут, за которые нанес четыре броска и отметился голевой передачей. Он заработал показатель полезности "-1".

Отметим, что в составе победителей по 3 очка набрали Анже Копитар (2+1) и Джейк Маззин (1+2), 4 (1+3) балла за результативность записал на свой счет Дастин Браун.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Коламбус" – "Лос-Анджелес" – 4:6 (3:2, 1:2, 0:2)