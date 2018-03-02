"Лос-Анджелес" обыграл "Коламбус" без Бобровского, Панарин отдал передачу

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Коламбус" со счетом 5:2. Дубль в составе "Кингз" оформил Алекс Иафалло.

Российский нападающий "Блю Джекетс" Артемий Панарин провел на льду больше 17 минут и отдал результативную передачу. Его соотечественник и одноклубник вратарь Сергей Бобровский участия в этой встрече не принимал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Коламбус" - 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Голы: Аткинсон - 13 (ПАНАРИН), 3:41 - 0:1. Джонс - 10 (Колверт, Веренски), 13:33 - 0:2. Томпсон - 5 (Фолин, Фанеф), 22:48 - 1:2. Иафалло - 7 (Фолин, Маззин), 25:11 - 2:2. Пирсон - 11 (бол., Даути, Тоффоли), 36:33 - 3:2. Картер - 3 (мен., Фолин), 48:22 - 4:2. Иафалло - 8, 56:43 - 5:2.

Вратари: Куик - Корписало.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 34 (8+14+12) - 32 (13+9+10).

Наши: - - Панарин(17:11/3/0).

2 марта. Лос-Анджелес. Staples Center.