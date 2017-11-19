"Лос-Анджелес" обыграл "Флориду", Дадонов заработал "-2"

"Лос-Анджелес" на своем льду уверенно обыграл "Флориду" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кингз" прервали серию поражений из четырех матчей кряду.

Отметим, что в составе победителей сразу два игрока забросили свои первые голы в этом сезоне – Джонни Бродзински (первая шайба в НХЛ) и Энди Эндреофф.

Нападающий "Пантерз" Евгений Дадонов отыграл 22 минуты, за которые нанес пять бросков и заработал показатель полезности "-2". Защитник Кит Яндл и Аарон Экблад завершили игру с показателем "-3" у каждого.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Флорида" – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)