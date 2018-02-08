"Лос-Анджелес" обыграл "Эдмонтон", Копитар и Даути набрали по 2 очка

"Лос-Анджелес" дома обыграл "Эдмонтон" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Кингз" принес бросок Пола Ладу. В составе хозяев площадки по 2 очка набрали Анже Копитар (1+1) и Дрю Даути (0+2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Кингз" - "Эдмонтон Ойлерз" - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Голы: Клиффорд - 2 (Льюис), 1:10 - 1:0. Кемпе - 16 (Даути), 20:58 - 2:0. Драйзайтль - 14 (бол., Макдэвид, Клефбом), 23:28 - 2:1. Макдэвид - 22 (Каммаллери), 30:20 - 2:2. Ладу - 2 (бол., Льюис, Грэвел), 54:33 - 3:2. Иафалло - 6 (п.в., Копитар, Даути), 58:17 - 4:2. Копитар - 21 (п.в., Браун), 59:00 - 5:2.
Вратари: Кюмпер - Тэлбот (58:10 - 58:17, 58:27 - 59:00).
Штраф: 11 - 11.
Броски: 28 (6+5+17) - 27 (3+15+9).
8 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.
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Долго наблюдал за идиотами на эт
Чмошный как уж на сковородке, вечно мажется, убогий))
11:32
Идриси
.BattleFish., ты совершенно верно на конкретном примере показал, как Бней Айртонович Смока для прославления "бледнолицых братьев" и унижения русских начинает называть черным то, что сам же некоторое время назад называл белым. Но вот только зачем ты с ним связываешься? Он не же не про хоккей пишет, а про свою ненависть к русским.
11:22
.BattleFish.
Макди напоминает Буре, гол, передача, проигрыш)))
10:57
.BattleFish.
у чмоки так забомбило)))
10:44
.BattleFish.
Бней Иегуда Зато есть истерика от кильки.)) Ибо понимает, что Макди ушатывает Лакея в споре за Арт как сынка.)) 10:38---------------пустострел макди только и сможет, что бороться за личные цацки, команду он не вытащит никуда, только на дно, что то мне это напоминает))) ах да твои опусы про другого игрока из столицы)
10:44
Бней Иегуда
Kurt 90 очей где-то проходной бал, в прошлом было 94, в позапрошлом 87.) Зы. На всякий случай - мне по барабану, кто пройдёт в плов, т.к. нет любимых команд и нелюбимых.))
10:42
ростовский свин
fifa_guru..вроде в феврале дожен вернутся..наконцовку сезона.это мощное усиление,да и так у королей вратари и защита однозначно лучше,копитар и драйзайтль сопостовимые игроки, по сезону словенец лучше.в общем козыри королей бьют некствана.
10:41
Бней Иегуда
Зато есть истерика от кильки.)) Ибо понимает, что Макди ушатывает Лакея в споре за Арт как сынка.))
10:38
fifa_guru
"А Картер выйдет?"
10:36
fifa_guru
ростовский свин - верно. в уик-энд Анахайм дома ждут Нефть и им надо сейчас подтянуться по очкам
10:35
ростовский свин
да и перед дедлайном - нефть будет вынуждена скинуть кого то летестю-маруна?РНХ?что бы освободить платежку..в то время как калгари будет усиливаться,не вижу лично я эдмонтон в плове.
10:33
Долго наблюдал за идиотами на эт
Какие 2/3 очков, 50% это в лучшем случае, просто Тампа никакая была. эДНОнтон!
10:31
ростовский свин
не попадет нефть в плов ,вот сегодня проиграли матч за 4 очка -короли однокласники и за плов борятся,обьективно средний уровень составов у калгари и королей не хуже чем у нефти, а ведь есть еще анахайм и шаркс они тоже не слабее .анахайм уж точно.
10:25
Kurt
Бней Иегуда Ещё 30 игр впереди.) Выиграть 2/3 матчей, а этого хватит, вполне реально. Я бы не спешил с выводами.) 10:05 Побед в 2/3 оставшихся матчей ЭО явно не хватит чтоб попасть в ПО. ЛА, Калгари, Утки тогда должны меньше трети очков брать (ВСЕ вместе!). Если б ЭО только с кем-то одним соперничал за ПО, то был бы возможен такой вариант.
10:23
.BattleFish.
чмока наверно предсказывал им финал кс а они так бездарно сливают сезон, совсем не думают о своём преданном болельщике с многолетним стажем)))
10:19
.BattleFish.
нет покера от макдИ нет истерики от чмокИ)))
10:14
Бней Иегуда
Эдмонтону если и не хватит, так всего 2-3 очков. Переть они щас будут не по-децки, уверен, что за последние 30 игр наберут больше всех очков или же будут в числе лидеров.)
10:07
Бней Иегуда
Ещё 30 игр впереди.) Выиграть 2/3 матчей, а этого хватит, вполне реально. Я бы не спешил с выводами.)
10:05
Vasek
Коннор то включился в гонку за Арт-Россом. Соббсно у Нефти на сезон 2 задачи осталось - прокачивать МакДи для приватизации им Арт Росса; проигрывать игры для улучшений шансов на Даллина. После такого спуска на привычное мягкое дно, Нефти будет очень обидно уйти с драфта всего лишь с Задиной...
09:41