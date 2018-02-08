"Лос-Анджелес" обыграл "Эдмонтон", Копитар и Даути набрали по 2 очка

"Лос-Анджелес" дома обыграл "Эдмонтон" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу "Кингз" принес бросок Пола Ладу. В составе хозяев площадки по 2 очка набрали Анже Копитар (1+1) и Дрю Даути (0+2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" - "Эдмонтон Ойлерз" - 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Голы: Клиффорд - 2 (Льюис), 1:10 - 1:0. Кемпе - 16 (Даути), 20:58 - 2:0. Драйзайтль - 14 (бол., Макдэвид, Клефбом), 23:28 - 2:1. Макдэвид - 22 (Каммаллери), 30:20 - 2:2. Ладу - 2 (бол., Льюис, Грэвел), 54:33 - 3:2. Иафалло - 6 (п.в., Копитар, Даути), 58:17 - 4:2. Копитар - 21 (п.в., Браун), 59:00 - 5:2.

Вратари: Кюмпер - Тэлбот (58:10 - 58:17, 58:27 - 59:00).

Штраф: 11 - 11.

Броски: 28 (6+5+17) - 27 (3+15+9).

8 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.