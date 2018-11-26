"Лос-Анджелес" обыграл "Эдмонтон", Браун сделал хет-трик

"Лос-Анджелес" выиграл у "Эдмонтона" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Дастин Браун. Также голы в активе Анже Копитара и Мэтта Лаффа. Россиянин Илья Ковальчук результативными действиями не отметился. У "Эдмонтона" дублем отметился Алекс Чейссон.

"Лос-Анджелес" набрал 17 очков и занимает последнее место в Западной конференции. У "Эдмонтона" 22 очка и 12-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Эдмонтон" - 5:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Браун - 4 (Копитар, Форборт), 7:56 - 1:0. Чейссон - 9 (бол., Макдэвид, Клефбом), 13:19 - 1:1. Чейссон - 10 (Клефбом, Ньюджент-Хопкинс), 22:16 - 1:2. Браун - 5 (бол., Копитар), 24:13 - 2:2. Копитар - 7 (Форборт, Томпсон), 44:27 - 3:2. Браун - 6 (бол., п.в., Картер, Даути), 59:06 - 4:2. Лафф - 4 (п.в.), 59:33 - 5:2.

Вратари: Петерсен - Тэлбот (58:29 - 59:06, 59:21 - 59:33).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 32 (14+10+8) - 34 (12+15+7).

26 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

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