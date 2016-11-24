"Лос-Анджелес" обыграл "Айлендерс", одержав четвертую победу подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Лос-Анджелес" переиграл "Айлендерс" - 4:2. Данная победа для "Кингз" четвертой подряд. Российский нападающий ньюйоркцев Николай Кулемин не набрал очков, завершив встречу с показателем полезности "-1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Айлендерс" - 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)

Голы: Мартинес - 4 (Маззин, Копитар), 15:34 - 1:0. Ли - 2 (Хэмоник, Кин), 44:27 - 1:1. Форборт - 2 (Шор, Кинг), 57:07 - 2:1. Кинг - 3 (Льюис, Даути), 57:32 - 3:1. Маззин - 3 (п.в.), 57:51 - 4:1. Ли - 3 (Чимера, Пелеч), 58:08 - 4:2.

Вратари: Будай - Галак (57:45 - 57:51, 58:34).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 28 (12+6+10) - 24 (7+7+10).

Наши: - - Кулемин (15:20/4/-1)

24 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.