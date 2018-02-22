"Лос-Анджелес" обменял у "Аризоны" Кюмпера на Ридера и Уэджвуда

"Лос-Анджелес" на официальном сайте объявил об обмене игроками с "Аризоной". Голкипер Дарси Кюмпер продолжит карьеру в "Койотис", с которым был подписан контракт на два сезона с зарплатой 1,85 миллиона долларов, а форвард Тобиас Ридер и вратарь Скотт Уэджвуд присоединились к "Кингз". При этом "Аризона" сохранит 15 процентов прав на контракт нападающего.

В текущем сезоне 27-летний Кюмпер сыграл в 19 матчах, отражая 93,2 процента бросков, 25-летний Ридер набрал 19 (8+11) очков в 58 матчах, а 25-летний Уэджвуд, начинавший сезон в "Нью-Джерси", сыграл в 20 матчах, отражал 89,3 процента бросков.