"Лос-Анджелес" обменял у "Аризоны" Кюмпера на Ридера и Уэджвуда

"Лос-Анджелес" на официальном сайте объявил об обмене игроками с "Аризоной". Голкипер Дарси Кюмпер продолжит карьеру в "Койотис", с которым был подписан контракт на два сезона с зарплатой 1,85 миллиона долларов, а форвард Тобиас Ридер и вратарь Скотт Уэджвуд присоединились к "Кингз". При этом "Аризона" сохранит 15 процентов прав на контракт нападающего.
В текущем сезоне 27-летний Кюмпер сыграл в 19 матчах, отражая 93,2 процента бросков, 25-летний Ридер набрал 19 (8+11) очков в 58 матчах, а 25-летний Уэджвуд, начинавший сезон в "Нью-Джерси", сыграл в 20 матчах, отражал 89,3 процента бросков.
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bezik
maks55555, ЛАКу надо усиливать боттом за счет недорогих хоккеистов. И до ПО им еще доехать надо. Считай, что Ридер замена Габорику, причем более дешевая. А уж Куик наверняка из 22 оставшихся 18-19 сыграет. А бэкапов ЛАК за 2 млн не продляют, найдут дешевле и прокачают: благо, схема игры и уровень защиты позволяют
13:35
maks55555
В чем смысл этого обмена для ЛА? Зачем им этот нападающий, почему перед плей-офф они обменяли нормального сменщика на непонятного, если только увидели в нем какие-то плюсы, неужели не могли сами Кумперу положить такую же зарплату?
13:30
Easycure
bezik, ну значит я на хорошие матчи попадал или просто потому что всегда и везде за германию).
12:19
Zwolle
А что означают применительно к НХЛ сохранение 15% прав на нападающего? Клюшки и амуниция с последующего гипотетического обмена?
12:17
Vasek
bezik, теперь Веджвуд будет топом=)) бэкапы ЛАК с 08/09 (когда Куик заявил о себе): Эрсберг, Лабарбера, Бернье, Джонс, Скривенс, Энрот, Будай, Заткофф, Кемпер. По сути все в той или иной Лиге добились чего-то. Ну кроме Эрсберга (кто это?).
12:16
bezik
Ридер хороший игрок? от него избавиться давно хотят. А тут классного бэкапа, который с Раантой за стартера поборется. Уэджвуд не убедил. А ЛАК, видимо, на Куике одном будут доигрывать.
12:03
Easycure
Бред. Аризону не много видел, но немец вроде хороший игрок. А тут его просто выкинули.
11:50