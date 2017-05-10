"Лос-Анджелес" обменял Бишопа в "Даллас", получив право выбора на драфте

Голкипер Бен Бишоп продолжит карьеру в "Далласе". Как сообщает официальный сайт НХЛ, "Лос-Анджелес" обменял вратаря на право выбора в четвертом раунде на драфте-2017. По окончании этого сезона 30-летний Бишоп станет свободным агентом, а у "Старз" будет первоочередное право на переговоры о новой контракте.

В этом сезоне Бишоп провел 39 матчей в регулярном чемпионате и в среднем пропускал 2,54 шайбы за игру.