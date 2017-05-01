"Лос-Анджелес" может обменять Бишопа в "Чикаго"

"Чикаго" заинтересован в приобретении голкипера "Лос-Анджелеса" Бена Бишопа, сообщает TSN. Основной голкипер "Блэкхокс" Скотт Дарлинг 1 июля станет неограниченно свободным агентом, поэтому руководство клуба находится в поисках нового вратаря.

Помимо "Чикаго", запрос на обмен Бишопа может отправить "Каролина" и еще несколько клубов НХЛ. 30-летний вратарь перешел в "Кингз" по ходу сезона из "Тампа-Бэй". Всего за "Королей" он провел 7 матчей, в которых одержал две победы. За "Тампу" на его счету 32 встречи, 17 побед и процент отраженных бросков 91,1.