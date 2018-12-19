"Лос-Анджелес" дома обыграл "Виннипег", Вагнер сделал дубль

"Лос-Анджелес" выиграл у "Виннипега" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Остин Вагнер, который сделал дубль, Алекс Иафалло и Нейт Томпсон. У гостей гол в активе Мэтью Перро. Напомним, российский форвард "Кингз" Илья Ковальчук не играл из-за травмы.

"Лос-Анджелес" набрал 27 очков и занимает последнее место в Западной конференции. "Виннипег" с 46 очками на первом месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Виннипег" - 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Голы: Вагнер - 2 (Брикли), 13:00 - 1:0. Перро - 8 (Литтл, Моррисси), 21:52 - 1:1. Иафалло - 7 (Даути, Копитар), 29:08 - 2:1. Вагнер - 3 (Лафф), 38:08 - 3:1. Томпсон - 3 (п.в., Браун), 59:55 - 4:1.

Вратари: Куик - Хеллебайк (57:21 - 59:55).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (10+12+9) - 28 (11+9+8).

Наши: Щербак (3.39/0/0) - Куликов (11.47/1/-1).

19 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.

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