"Лос-Анджелес" без Ковальчука в овертайме проиграл Баффало"

"Баффало" переиграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Джефф Скиннер. "Сэйбрз" прервал пятиматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Лос-Анджелес" - 4:3 ОТ (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Маззин - 2 (Копитар, Иафалло), 6:11 - 0:1. Гиргенсонс - 3, 13:26 - 1:1. Лафф - 6 (Маззин), 20:52 - 1:2. Кемпе - 5 (Лейпсик, Форборт), 32:55 - 1:3. Айкел - 10 (бол., Ристолайнен, Райнхарт), 43:47 - 2:3. Ларссон - 2 (Пилут, Родригес), 47:23 - 3:3. Скиннер - 21 (бол., Ристолайнен, Айкел), 61:49 - 4:3.

Вратари: Улльмарк - Петерсен.

Штраф: 13 - 21.

Броски: 47 (16+11+16+4) - 29 (10+15+4+0).

Наши: - - Щербак (9.42/1/0).

12 декабря. Баффало. KeyBank Center.