"Лос-Анджелес" без Ковальчука проиграл "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 6:3. Дубль в составе "Флэймз" оформил Кайл Палмиери.

В игре не принимал участие российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук. Ранее стало известно, что он выбыл на месяц из-за инфекции в лодыжке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Нью-Джерси" - 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Голы: Палмиери - 13 (бол., Холл, Батчер), 13:49 - 0:1. Лейпсик - 3 (Маззин, Мартинес), 15:41 - 1:1. Зэйджак - 9, 20:25 - 1:2. Кемпе - 4 (Даути, Вагнер), 26:59 - 2:2. Палмиери - 14 (Холл), 30:57 - 2:3. Батчер - 2 (Вуд, Зэйджак), 32:28 - 2:4. Клиффорд - 5, 37:37 - 3:4. Хишир - 6 (Ватанен, Холл), 51:06 - 3:5. Коулман - 9 (п.в., Грин, Сиверсон), 59:52 - 3:6.

Вратари: Куик (57:55 - 59:52) - Кинкейд.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 32 (11+13+8) - 35 (11+16+8).

Наши: - - Яковлев (14.05/2/0).

7 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.