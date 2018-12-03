"Лос-Анджелес" без Ковальчука обыграл "Каролину"

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Каролину" со счетом 2:0. Голы забили Алек Мартинес и Кайл Клиффорд (в пустые ворота).

В составе "Кингз" отсутствовал российский нападающий Илья Ковальчук. Ранее стало известно, что он выбыл на месяц из-за инфекции в лодыжке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Каролина" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Мартинес - 2 (Маззин, Браун), 57:47 - 1:0. Клиффорд - 4 (п.в., Картер), 59:07 - 2:0.

Вратари: Куик - Мразек (58:02 - 59:07).

Штраф: 6 - 8.

Броски: 35 (13+12+10) - 34 (12+8+14).

Наши: - - Свечников (14.58/2/-1).

3 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.