"Лос-Анджелес" без Ковальчука обыграл "Каролину"

"Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Каролину" со счетом 2:0. Голы забили Алек Мартинес и Кайл Клиффорд (в пустые ворота).
В составе "Кингз" отсутствовал российский нападающий Илья Ковальчук. Ранее стало известно, что он выбыл на месяц из-за инфекции в лодыжке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес" - "Каролина" - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Мартинес - 2 (Маззин, Браун), 57:47 - 1:0. Клиффорд - 4 (п.в., Картер), 59:07 - 2:0.
Вратари: Куик - Мразек (58:02 - 59:07).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 35 (13+12+10) - 34 (12+8+14).
Наши: - - Свечников (14.58/2/-1).
3 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.
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