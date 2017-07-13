Лильегрен подписал контракт новичка с "Торонто"

"Торонто" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта-новичка с защитником Тимоти Лильегреном. Следующий сезон 18-летний хоккеист будет выступать либо в чемпионате Швеции, либо в фарм-клубе "Торонто".

В прошлом сезоне хоккеист провел 19 матчей за основной состав "Регле" и набрал 5 (1+4) очков, после чего отметился одной передачей в пяти встречах в составе "Тимры". На юниорском чемпионате мира Лильегрен сделал две передачи.

Напомним, что "Торонто" выбрал игрока под общим 17-м номером драфта НХЛ-2017.