09:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Летестю, Мэйсон и Бураковски - лучшие игроки дня

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Эдмонтона" Марк Летестю, отметившийся 3 (1+2) очками в игре с "Аризоной" (3:2). Второй звездой стал вратарь "Филадельфии" Стив Мэйсон, который отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и помог своей команде добыть победу в серии буллитов в матче против "Вашингтона" (3:2 Б), а замкнул тройку нападающий "Пингвинз" Андре Бураковски, отметившийся голом и голевой передачей.

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basalai

Пингвинз" Андре Бураковски

11:23

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