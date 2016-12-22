Летестю, Мэйсон и Бураковски - лучшие игроки дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Эдмонтона" Марк Летестю, отметившийся 3 (1+2) очками в игре с "Аризоной" (3:2). Второй звездой стал вратарь "Филадельфии" Стив Мэйсон, который отразил 36 из 38 бросков по своим воротам и помог своей команде добыть победу в серии буллитов в матче против "Вашингтона" (3:2 Б), а замкнул тройку нападающий "Пингвинз" Андре Бураковски, отметившийся голом и голевой передачей.