Лэрри Мерфи: "Ягр - огромный талант"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ высоко оценил нападающего "Флориды" Яромира Ягра. Он отметил, что 44-летний форвард до сих пор в отличной форме и приносит пользу клубу.

– Да, я верю, что он до сих пор играет и творит то, что все мы видим, – сказал Мерфи. – Я играл с Ягром в его первый сезон в НХЛ. Он по-настоящему пашет, держит себя в отличной форме. Наконец, Яромир – огромный талант. Все эти вещи вместе объясняют, почему в 44 года он по-прежнему на льду. Если бы не было любого из этих факторов, его уже не было бы в лиге. И меня очень впечатляет то, что он по-прежнему способен приносить такую пользу, как сейчас.