Лэрри Мерфи: "Уход Дацюка - главная проблема "Детройта"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ рассказал о проблемах "Детройта" в нынешнем сезоне. Он отметил, что на результаты "Ред Уингз" повлиял уход Павла Дацюка.

– Главной причиной тех проблем, которые есть сейчас у "Детройта", считаю потерю Павла Дацюка, – сказал Мерфи. – Он был главным игроком в этой команде, и его уход оставил у "Ред Уингз" большую дыру, которую пока не удалось залатать. Для меня это однозначно причина номер один.

Павел хотел домой, и это совершенно нормально и понятно. Он провел множество прекрасных сезонов за "Детройт". Понятно, что клуб мог быть расстроен его решением, но не отпустить его он не мог.

Впереди еще много игр регулярного чемпионата, и хотя пока все складывается для "Детройта" не лучшим образом, еще есть шанс все переломить. Пожалуй, восемь команд борются за последние четыре места в Кубке Стэнли. Будет сложно, и если дела не пойдут значительно лучше, команда не выйдет в плей-офф.