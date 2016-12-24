Лэрри Мерфи: "Уход Дацюка - главная проблема "Детройта"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ рассказал о проблемах "Детройта" в нынешнем сезоне. Он отметил, что на результаты "Ред Уингз" повлиял уход Павла Дацюка.
– Главной причиной тех проблем, которые есть сейчас у "Детройта", считаю потерю Павла Дацюка, – сказал Мерфи. – Он был главным игроком в этой команде, и его уход оставил у "Ред Уингз" большую дыру, которую пока не удалось залатать. Для меня это однозначно причина номер один.
Павел хотел домой, и это совершенно нормально и понятно. Он провел множество прекрасных сезонов за "Детройт". Понятно, что клуб мог быть расстроен его решением, но не отпустить его он не мог.
Впереди еще много игр регулярного чемпионата, и хотя пока все складывается для "Детройта" не лучшим образом, еще есть шанс все переломить. Пожалуй, восемь команд борются за последние четыре места в Кубке Стэнли. Будет сложно, и если дела не пойдут значительно лучше, команда не выйдет в плей-офф.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/larry-murphy-regards-pavel-datsyuks-departure-as-the-main-reason-of-red-wings-problems/c-284968912
ростовский свин
датцюк конечно замечательный игрок, но при всем уважение - мерфи лукавит.Проблема дейтройта в старении состава -лидеров. И датцюк вряд ли бы сильно изменил ситуацию. Франс Нильсен неплохо заменил павла при этом моложе и денег на него уходит меньше.
16:39
Sakket
да великий игрок,умница,волшебник!да просто послушать игроков лиги,что они могут сказать о Павле,а диванных всегда будет идиотов полно
16:31
SportsMan
Ага, за то некоторые тутошние диванные эксперты пишуть о никчёмности Дацюка, что он в Детройте не на первых ролях был... ))
14:55