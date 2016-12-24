Лэрри Мерфи: "Прайс – лучший вратарь НХЛ"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил мнение, что одной и причин успеха "Монреаля" в этом сезоне является удачная игра вратаря Кэри Прайса.
– Первая причина успехов "Канадиенс" – Прайс, - сказал Мерфи. - Да, есть глубина состава, четыре полноценных звена. Но все начинается с вратаря. И когда он у тебя есть, ты можешь рассчитывать на долгое путешествие в плей-офф. Прайс – лучший вратарь НХЛ.
Дополнительная информация
https://www.nhl.com/ru/news/larry-murphy-regards-pavel-datsyuks-departure-as-the-main-reason-of-red-wings-problems/c-284968912
Adios Amigos R...
$n10nep$ ======================= Здаров! Чёт в КХЛ-ии совсем бошки арбитрам посносило с выписыванием больших штрафов. Вчера Боченски аж 50 (пятьдесят, Карл!!!) минут насчитали. И это - одному из лидеров-снайперов лиги, а не какому-то там бойцу...Я в энхаэл-то такого не припомню, еси честно, тыщу лет уже... Плюс вчера еще двум суперзвёздам КХЛ по 25 минут впаяли - Ковальчуку и Эллисону. А так как Бочка у меня в составе, а Кови ваще капитанил, то прикинь, сколько минусов я словил!)) В результате со второго места в общем зачете СЭ упал на третье и очень прилично теперь отстаю от первого...Руки бы поотрвать нашим судейкам за такой беспредел!)) Не, реально - нафига? Кови свой матч-штраф ваще ни за что получил, да и остальным минут 10-ти бы хватило...Вот и играй с ними:)) З.Ы. зато теперь и в НХЛ и в КХЛ синхронно иду на третьих местах в общей табличке...))
14:03
Айртон
Харт вратарю не часто дают.) А это признание того, что равных Прайсу сейчас нет.) Да и прошедший Кубок мира подтвердил, что он лучший.)
12:54
$n10nep$
Тэлбот тоже на подходе.
12:28
Adios Amigos R...
Бишоп, кстати, всего один сезон и провел на элитном уровне, меньше, чем тот же Варламов, например...
12:20
Adios Amigos R...
ВеликийПашаБуре Однозначно лучшего нет. Есть Элита - Прайс, Бобровский, Раск, Лундквист, Холтби, Ринне, Бишоп, Кроуфорд. 11:44 ========================== Ну Ринне с Бишопом уже пару сезонов как не элита, да и Лунтик с ярмарки едет, оставив позади свои лучшие сезоны, так что их вычеркиваем из списка, а заносим - Дубинушку и, с оговорками, Куика...Ну и на подходе - Джонс из Хосе и, возможно, Мюррей...
12:16
ростовский свин
не согласен.Слишком однобокое утверждение.В этом сезоне лучшие дубник и бобровский. А так в число элитных вратарей я бы включил раска, ринне, куика,кроуфорда,лундквиста. все они примерно одного уровня +:-
12:00
spetrov
Интересное интервью. Спасибо, Игорь. Прочитал полную версию там.
11:59
ВеликийПашаБуре
Однозначно лучшего нет. Есть Элита - Прайс, Бобровский, Раск, Лундквист, Холтби, Ринне, Бишоп, Кроуфорд.
11:44
Алексей Х
Да-да, сегодня Бобровский наглядно это показал))))
11:39