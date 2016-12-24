Лэрри Мерфи: "Прайс – лучший вратарь НХЛ"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил мнение, что одной и причин успеха "Монреаля" в этом сезоне является удачная игра вратаря Кэри Прайса.

– Первая причина успехов "Канадиенс" – Прайс, - сказал Мерфи. - Да, есть глубина состава, четыре полноценных звена. Но все начинается с вратаря. И когда он у тебя есть, ты можешь рассчитывать на долгое путешествие в плей-офф. Прайс – лучший вратарь НХЛ.