11:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Лэрри Мерфи: "Прайс – лучший вратарь НХЛ"

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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил мнение, что одной и причин успеха "Монреаля" в этом сезоне является удачная игра вратаря Кэри Прайса.

– Первая причина успехов "Канадиенс" – Прайс, - сказал Мерфи. - Да, есть глубина состава, четыре полноценных звена. Но все начинается с вратаря. И когда он у тебя есть, ты можешь рассчитывать на долгое путешествие в плей-офф. Прайс – лучший вратарь НХЛ.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/larry-murphy-regards-pavel-datsyuks-departure-as-the-main-reason-of-red-wings-problems/c-284968912

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Adios Amigos R...

$n10nep$ ======================= Здаров! Чёт в КХЛ-ии совсем бошки арбитрам посносило с выписыванием больших штрафов. Вчера Боченски аж 50 (пятьдесят, Карл!!!) минут насчитали. И это - одному из лидеров-снайперов лиги, а не какому-то там бойцу...Я в энхаэл-то такого не припомню, еси честно, тыщу лет уже... Плюс вчера еще двум суперзвёздам КХЛ по 25 минут впаяли - Ковальчуку и Эллисону. А так как Бочка у меня в составе, а Кови ваще капитанил, то прикинь, сколько минусов я словил!)) В результате со второго места в общем зачете СЭ упал на третье и очень прилично теперь отстаю от первого...Руки бы поотрвать нашим судейкам за такой беспредел!)) Не, реально - нафига? Кови свой матч-штраф ваще ни за что получил, да и остальным минут 10-ти бы хватило...Вот и играй с ними:)) З.Ы. зато теперь и в НХЛ и в КХЛ синхронно иду на третьих местах в общей табличке...))

14:03

Айртон

Харт вратарю не часто дают.) А это признание того, что равных Прайсу сейчас нет.) Да и прошедший Кубок мира подтвердил, что он лучший.)

12:54

$n10nep$

Тэлбот тоже на подходе.

12:28

Adios Amigos R...

Бишоп, кстати, всего один сезон и провел на элитном уровне, меньше, чем тот же Варламов, например...

12:20

Adios Amigos R...

ВеликийПашаБуре Однозначно лучшего нет. Есть Элита - Прайс, Бобровский, Раск, Лундквист, Холтби, Ринне, Бишоп, Кроуфорд. 11:44 ========================== Ну Ринне с Бишопом уже пару сезонов как не элита, да и Лунтик с ярмарки едет, оставив позади свои лучшие сезоны, так что их вычеркиваем из списка, а заносим - Дубинушку и, с оговорками, Куика...Ну и на подходе - Джонс из Хосе и, возможно, Мюррей...

12:16

ростовский свин

не согласен.Слишком однобокое утверждение.В этом сезоне лучшие дубник и бобровский. А так в число элитных вратарей я бы включил раска, ринне, куика,кроуфорда,лундквиста. все они примерно одного уровня +:-

12:00

spetrov

Интересное интервью. Спасибо, Игорь. Прочитал полную версию там.

11:59

ВеликийПашаБуре

Однозначно лучшего нет. Есть Элита - Прайс, Бобровский, Раск, Лундквист, Холтби, Ринне, Бишоп, Кроуфорд.

11:44

Алексей Х

Да-да, сегодня Бобровский наглядно это показал))))

11:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ