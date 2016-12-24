10:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Лэрри Мерфи: "Пока у "Питтсбурга" есть Кросби и Малкин - шансы на победу в Кубке Стэнли отличные"

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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ отметил, что у "Питтсбурга" есть шанс повторить прошлогодний успех и выиграть плей-офф НХЛ.

– Когда у тебя есть такие игроки, как Крис Летанг в обороне, Сидни Кросби и Евгений Малкин в атаке – да, шансы есть и они отличные, – сказал Мерфи. – Тем не менее можно назвать еще пять или шесть команд с такими же шансами. Конкуренция в НХЛ сейчас очень велика, есть достаточно много команд, которые находятся по уровню близко друг к другу. Нужно надеяться, что в плей-офф ваш голкипер будет по-настоящему "горячим", и вы сможете забить важнейшие голы в те моменты, когда будете особенно в этом нуждаться.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/larry-murphy-regards-pavel-datsyuks-departure-as-the-main-reason-of-red-wings-problems/c-284968912

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