Лэрри Мерфи: "Надеюсь, игроки из НХЛ выступят на Олимпиаде-2018"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил надежду, что руководство лиги отпустит игроков на Олимпиаду-2018.

– Очень надеюсь, что все-таки будет принято положительное решение, и энхаэловцы поедут на Олимпиаду, – сказал Мерфи. – Это великолепно для болельщиков. Но понимаю и владельцев клубов, которым не нравится останавливать регулярный чемпионат в самом его разгаре.