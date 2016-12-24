11:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

Лэрри Мерфи: "Надеюсь, игроки из НХЛ выступят на Олимпиаде-2018"

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Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ выразил надежду, что руководство лиги отпустит игроков на Олимпиаду-2018.

– Очень надеюсь, что все-таки будет принято положительное решение, и энхаэловцы поедут на Олимпиаду, – сказал Мерфи. – Это великолепно для болельщиков. Но понимаю и владельцев клубов, которым не нравится останавливать регулярный чемпионат в самом его разгаре.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/larry-murphy-regards-pavel-datsyuks-departure-as-the-main-reason-of-red-wings-problems/c-284968912

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