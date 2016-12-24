Лэрри Мерфи: "Макдэвид - новый Гретцки? Не знаю"

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Лэрри Мерфи в интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ для русскоязычной версии официального сайта НХЛ высоко оценил класс Коннора Макдэвида и Патрика Лайне.

– Макдэвид – новый Гретцки? Не знаю, – сказал Мерфи. – Посмотрим, что из него получится. Понятно, что наблюдать за Макдэвидом очень волнительно, он очень талантливый и быстрый парень. Уверен по крайней мере в том, что он на пути к тому, чтобы стать одним из самых великих хоккеистов всех времен.

От Лайне не ожидал, что он начнет так забивать с первых же своих матчей в НХЛ. Большой, талантливый... Но никогда не знаешь, насколько быстро человек адаптируется в лиге. Ясно было, что они с Макдэвидом в какой-то момент должны оказаться в числе лучших хоккеистов НХЛ, но удивительно, насколько быстро им это удалось.