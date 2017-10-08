Леонид Вайсфельд: "Информация по поводу Осипова – неправда"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд опроверг сообщение о том, что защитник Максим Осипов​ внесен в список отказов.

- Это неправда, даже мыслей таких не было. Максим сегодня в составе против "Сибири", - отметил Вайсфельд.

Напомним, что после поражения от "Авангарда" клуб решил отказаться от Дениса Куляша. Сообщалось, что команда могла отказаться и от Осипова, к которому было много претензий, но тогда бы у клуба возник серьезный кадровый дефицит (Алексей ШЕВЧЕНКО)