Леонид Вайсфельд: "Для матч-штрафа Малкина были основания"

Известный арбитр и функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал "СЭ" эпизод с силовым приемом нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина на форварде "Вашингтона" Тиджее Оши, за который россиянин получил матч-штраф в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– Разумеется, это было нарушение, удар в голову. За это дают либо 5+20, либо 2+10. Малкин получил матч-штраф – значит, были основания. Последствия зависят от различных факторов. Сколько именно матчей может получить Малкин, я не знаю. (Евгений Белоусов)