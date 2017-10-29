Леон Драйзайтль: "Буду играть против Овечкина так же, как против любой супервезды НХЛ"

Нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль в преддверии матча регулярного чемпионата НХЛ с "Вашингтоном" подчеркнул, что намерен попытаться лишить шайбы капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина.

По словам форварда, в остальном он будет противостоять россиянин так же, как и другим звездным хоккеистам лиги.

– Я буду действовать против него точно так же, как против любой супервезды НХЛ, – приводит пресс-служба "Ойлерз" слова Драйзайтля. – Необходимо попытаться дать ему как можно меньше проводить времени с шайбой.