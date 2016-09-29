Лео Комаров: "Зайцев поможет "Торонто"

Нападающий "Торонто" Лео Комаров считает, что новичок команды россиянин Никита Зайцев поможет клубу. Финн подчеркнул, что "Торонто" рассчитывает улучшить свой предыдущий результат в НХЛ.

– Никита очень здорово контролирует шайбу, хорошо действует в обороне и в атаке. Он нам тоже много поможет, – цитирует ТАСС Комарова. – Что касается Мэттьюса, то все уже видели, как он здорово играет.

Задачей у нас будет выступить лучше, чем в прошлом году. У нас много молодых, им надо стараться, и мы будем им помогать лучше играть. Все возможно – надо посмотреть, как пойдет сезон. У нас каждый год команда молодая, после Нового года случались перемены, обмены, что влияло на результат.