Лео Комаров: "Непросто играть против Овечкина"

Нападающий "Торонто" Лео Комаров в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (2-1) подчеркнул, что ему непросто играть против капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. Хоккеисты являются друзьями.

Напомним, что во время локаута в 2012 году форварды выступали за московское "Динамо".

- Я тут не для того, чтобы заводить друзей, - приводит TSN слова Комарова. - Но происходящее на льду остается на льду. Непросто играть против Овечкина, но частично я наслаждаюсь этим. Будет о чем поговорить летом, если проявлю себя как можно лучше.

Уильямс сбил с меня шлем? Во время матча происходит много всякой ерунды. Вообще в хоккей весело играть (улыбается). Борода? Понимаю, что я не самый красивый парень, но мне все равно.