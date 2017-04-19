22:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Лео Комаров: "Непросто играть против Овечкина"

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Понедельник. Торонто. "Торонто" - "Вашингтон" - 4:3 ОТ. Александр ОВЕЧКИН (№8) в борьбе с Лео КОМАРОВЫМ.Овечкин и "Вашингтон" терпят катастрофу, "Чикаго" в шаге от вылета

Нападающий "Торонто" Лео Комаров в преддверии четвертого матча 1/8 финала Кубка Стэнли с "Вашингтоном" (2-1) подчеркнул, что ему непросто играть против капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина. Хоккеисты являются друзьями.

Напомним, что во время локаута в 2012 году форварды выступали за московское "Динамо".

- Я тут не для того, чтобы заводить друзей, - приводит TSN слова Комарова. - Но происходящее на льду остается на льду. Непросто играть против Овечкина, но частично я наслаждаюсь этим. Будет о чем поговорить летом, если проявлю себя как можно лучше.

Уильямс сбил с меня шлем? Во время матча происходит много всякой ерунды. Вообще в хоккей весело играть (улыбается). Борода? Понимаю, что я не самый красивый парень, но мне все равно.

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