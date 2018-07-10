Лео Комаров: "Маршанд мой друг, потому и лизнул. Но у него нет шансов — у меня семья и дети"

Нападающий "Айлендерс" Лео Комаров вспомнил эпизод, в котором форвард "Бостона" Брэд Маршанд его лизнул.

- Не могу не спросить про эпизод с Маршандом, который вас лизнул. Какова была ваша реакция?

- Маршанд – мой хороший друг. Поэтому, наверное, и лизнул.

- Вы не договаривались об этом заранее?

- Не договаривались.

- Как чувствует себя хоккеист, которого лизнули?

- Вы знаете, я не того, у меня семья, у меня ребенок.

- То есть без шансов для него?

- Не в этом году.

- А как вы с Маршандом познакомились?

- Да так – на льду. Как и со всеми другими.

- "Бостон" - "Торонто" - это все-таки историческое противостояние.

- Он хоккеист хороший. У каждого свои дела. Вот так получилось.

- Маршанд – один из самых ненавидимых игроков НХЛ. Вы тоже в этом списке. Кто в вашем личном списке самых ненавидимых?

- Пишут про ненавидимых, но у меня со всеми всегда хорошие отношения. У меня нет таких, кого я не люблю. Наоборот. Маршанд – он может все сделать. Голы забивает. Очень хороший хоккеист, помогает команде выиграть. В том матче помог.

- Вы как-то готовитесь к матчам в плане трэштока?

- Нет. Только кушаю хорошо и сплю.

- Некоторые специально заучивают фразы на других языках.

- У меня уже опыт есть. Мне этого не надо.

- Много ли у вас шуток с оппонентами?

- Я уже столько отыграл – у меня друзей много. На льду не разговариваем, только до игры или после можем сходить покушать. (Игорь ЕРОНКО)