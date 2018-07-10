Лео Комаров: "Маршанд мой друг, потому и лизнул. Но у него нет шансов — у меня семья и дети"

Нападающий "Айлендерс" Лео Комаров вспомнил эпизод, в котором форвард "Бостона" Брэд Маршанд его лизнул.
- Не могу не спросить про эпизод с Маршандом, который вас лизнул. Какова была ваша реакция?
- Маршанд – мой хороший друг. Поэтому, наверное, и лизнул.
- Вы не договаривались об этом заранее?
- Не договаривались.
- Как чувствует себя хоккеист, которого лизнули?
- Вы знаете, я не того, у меня семья, у меня ребенок.
- То есть без шансов для него?
- Не в этом году.
- А как вы с Маршандом познакомились?
- Да так – на льду. Как и со всеми другими.
- "Бостон" - "Торонто" - это все-таки историческое противостояние.
- Он хоккеист хороший. У каждого свои дела. Вот так получилось.
- Маршанд – один из самых ненавидимых игроков НХЛ. Вы тоже в этом списке. Кто в вашем личном списке самых ненавидимых?
- Пишут про ненавидимых, но у меня со всеми всегда хорошие отношения. У меня нет таких, кого я не люблю. Наоборот. Маршанд – он может все сделать. Голы забивает. Очень хороший хоккеист, помогает команде выиграть. В том матче помог.
- Вы как-то готовитесь к матчам в плане трэштока?
- Нет. Только кушаю хорошо и сплю.
- Некоторые специально заучивают фразы на других языках.
- У меня уже опыт есть. Мне этого не надо.
- Много ли у вас шуток с оппонентами?
- Я уже столько отыграл – у меня друзей много. На льду не разговариваем, только до игры или после можем сходить покушать. (Игорь ЕРОНКО)