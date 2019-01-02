Лехтеря может получить условный срок в пять лет за покупку наркотиков

Нападающему "Филадельфии" Йори Лехтере​ предъявили обвинение в покупке наркотиков в Финляндии, сообщает Reuters. Судебное заседание состоялось 1 января, сам хоккеист на нем не присутствовал.

Сообщается, что Лехтеря приобрел в Тампере восемь грамм кокаина в период с июня по июль 2018 года. Сторона обвинения требует назначить для Лехтеря пятилетний условный срок в качестве наказания.

Напомним, что ранее 31-летний хоккеист попал в число 23 человек, подозреваемых в продаже кокаина в районе Тампере в составе преступной группы. Сам Лехтеря заявлял о своей невиновности.