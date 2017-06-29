Легенда "Эдмонтона" Дэйв Семенко умер от рака

"Эдмонтон" сообщил о смерти известного в прошлом канадского нападающего Дэйва Семенко. Он скончался от рака в возрасте 50 лет.

– С большой печалью мы сообщаем об уходе легенды "Эдмонтона" Дэйва Семенко, – говорится в заявлении на официальном сайте клуба. – Он умер после непродолжительной мужественной битвы с раком. Дэйв запомнился как жесткий оппонент, верный товарищ одноклубникам, любимец фанатов и дорогой друг многим. Его легендарная сила на льду уступала только его доброте и заботе о других, а также его фантастическому остроумию и чувству юмора. Мы скорбим вместе с семьей Дэйва и его друзьями.