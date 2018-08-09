Ледовый дворец в "Парке Легенд" будет называться "ЦСКА Арена"

Стало известно название ледового дворца в "Парке Легенд" - "ЦСКА арена", заявил президент клуба Игорь Есмантович. В предстоящем сезоне "Парк Легенд" станет ареной сразу для двух московских клубов - для ЦСКА и "Спартака".

- Мы пришли к соглашению, о новом названии арены в Парке Легенд, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Есмантовича. - Сегодня началась работа по демонтажу старой и установке новой вывески. Стадион получит название "ЦСКА Арена", и логотип нашего клуба будет размещен на фасадах здания. Болельщики, которые придут на матчи Кубка мэра Москвы, уже смогут оценить новое название дворца. Я надеюсь, что это станет дополнительным стимулом для нашей команды, чтобы в новом сезоне сыграть на "отлично".