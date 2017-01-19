Лайне вышел на лед впервые после сотрясения мозга

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне провел первую ледовую тренировку после сотрясения мозга, сообщает официальный сайт НХЛ. 18-летний форвард занимался с тренером по физподготовке до тренировки основной комнды. Повреждение он получил в игре с "Баффало" (3:4), когда попал под силовой прием защитника Джейка Маккэйба. Он пропустил уже шесть игр регулярного чемпионата НХЛ, включая сегодняшний поединок с "Аризоной" (3:6). На прошлой неделе стало известно, что Лайне включили в состав сборной Центрального дивизиона на Матч звезд НХЛ, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января.