Лайне стал 8-м игроком в истории НХЛ до 20 лет, кому удалось забросить 40 шайб за сезон

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (1:2). Эта шайба стала для финна 40-й в текущем сезоне.

По этому показателю Лайне стал восьмым игроком в возрасте до 20 лет в истории лиги. Впереди – Остон Мэттьюс из "Торонто" (40 голов в сезоне-2016/17) и форвард "Бостона" Рик Нэш (41 гол в сезоне-2003/04).