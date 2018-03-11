09:58 | Хоккей — НХЛ

Лайне стал 8-м игроком в истории НХЛ до 20 лет, кому удалось забросить 40 шайб за сезон

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Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (1:2). Эта шайба стала для финна 40-й в текущем сезоне.

По этому показателю Лайне стал восьмым игроком в возрасте до 20 лет в истории лиги. Впереди – Остон Мэттьюс из "Торонто" (40 голов в сезоне-2016/17) и форвард "Бостона" Рик Нэш (41 гол в сезоне-2003/04).

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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adamantane'

Голы не забрасываются - голы забиваются. Финн же - большой молодец!

13:40

maks55555

True Timati-----Он толкается с Овечкиным там, в этом офисе))

12:41

True Timati

Из офиса Овечкина забил. Никакого уважения к Сане ))). Не думаю, что сдюжит финн.

10:51

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