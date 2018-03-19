Лайне сделал дубль и догнал Овечкина в гонке снайперов. Видео

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа". 19-летний форвард забросил 42-ю и 43-ю шайбы в этом сезоне.
Лайне догнал нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в гонке снайперов. Ближайший преследователь лидеров - Евгений Малкин из "Питтсбурга", на счету которого 40 шайб.
- Александр Овечкин
- Питтсбург Пингвинз
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Виннипег Джетс
- НХЛ
- Даллас Старз
- Патрик Лайне
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