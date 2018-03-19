Лайне сделал дубль и догнал Овечкина в гонке снайперов. Видео

Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа". 19-летний форвард забросил 42-ю и 43-ю шайбы в этом сезоне.

Лайне догнал нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в гонке снайперов. Ближайший преследователь лидеров - Евгений Малкин из "Питтсбурга", на счету которого 40 шайб.