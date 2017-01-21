Нападающий "Виннипега" Патрик Лайне провел первую тренировку с командой после сотрясения мозга, сообщает официальный сайт лиги. Второй номер драфта НХЛ-2016 занимался в желтом свитере, который сигнализирует о запрете на силовую борьбу.

18-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало" (3:4), когда попал под силовой прием защитника Джейка Маккэйба. Он пропустил уже шесть игр регулярного чемпионата НХЛ. На прошлой неделе стало известно, что Лайне включили в состав сборной Центрального дивизиона на Матч звезд НХЛ, который пройдет в Лос-Анджелесе 29 января.